La Lazio spoilera la prima maglia 2025-26: come sarà e quando verrà presentata ufficialmente

ROMA - La Lazio è pronta a svelare la nuova maglia home per la stagione 2025/26. L’appuntamento è fissato per domani, martedì 8 luglio alle ore 10, quando il club biancoceleste mostrerà ufficialmente la divisa che accompagnerà la squadra all’Olimpico. Nel frattempo, sui canali social del club è stato pubblicato un primo video teaser che ha già acceso la curiosità dei tifosi. Protagonisti Mario Gila e Taty Castellanos, che indossano in anteprima la nuova casacca: tra giochi di luce e dettagli nascosti, si intravede il logo con l’aquila in rilievo, elemento che conferisce un tocco di eleganza e identità alla maglia.