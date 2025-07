Lotito ricoverato in ospedale dopo un malore in Senato

Claudio Lotito ha avuto un malore in Senato questo pomeriggio. Il presidente della Lazio adesso è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per dei controlli medici, gli ulteriori accertamenti che verranno effettuati in serata definiranno il quadro clinico del senatore di Forza Italia e valuteranno un eventuale ricovero in ospedale.