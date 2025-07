Lazio, i convocati di Sarri per il ritiro: chi resta e chi è in bilico

I convocati

Mau definirà la lista dei convocati entro sabato, da lunedì scatterà il ritiro a Formello, il primo in “casa”. Alla fine del precampionato vorrà guidare un gruppo di 20 giocatori più 3 portieri (inizialmente saranno quattro). Da qui all’avvio del campionato il gruppo probabilmente sarà superiore. Cataldi è destinato a rimanere, Cancellieri può giocarsi una chance se partirà Noslin. Ci sarebbe da puntare su Floriani Mussolini, di rientro dopo un’ottima stagione in B con la Juve Stabia, ma a destra ci sono Marusic, Lazzari e Hysaj. Floriani è destinato a partire, ci sono contatti con Cremonese, Udinese e Watford. Deve uscire Basic, in scadenza 2026 come Fares e Kamenovic. La Lazio a Formello si allenerà su due campi: uno è il Fersini, l’altro è posizionato di fronte alla foresteria. Due tappeti verdi, pronti per essere utilizzati per la prima volta. Il manto di entrambi è stato rifatto tra maggio e giugno, la rizollatura permetterà alla squadra di lavorare al meglio in questo primo ritiro casalingo. In stagione si potrà utilizzare un terzo campo. L’alternanza si renderà necessaria per tenerli tutti e tre sempre pronti, soprattutto durante il periodo invernale. Il clima. In questi giorni il caldo ha dato tregua, da lunedì le temperature risaliranno fino a 35 gradi. Gli allenamenti sono previsti alle 9 di mattina e alle 18.30, in orari meno caldi. La squadra pernotterà sempre nel centro sportivo, le camere sono già predisposte. Il ritiro si concluderà il 26 luglio, giorno in cui si giocherà Avellino-Lazio a Frosinone, primo test probante. Il 30 luglio e il 2 agosto le amichevoli contro Fenerbahçe e Galatasaray. Il 9 agosto test in Inghilterra contro il Burnley, il 16 contro l’Olympiakos a Rieti. Poi l’esordio a Como in campionato. Sarri parlerà alla squadra collettivamente, fin dal primo discorso cercherà di caricare e responsabilizzare il gruppo. I rinforzi non arriveranno. Chi resterà nel marasma dovrà essere così forte da resistere.