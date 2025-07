La Lazio smentisce voci su trattative per la cessione del club: "Notizie infondate"

La Lazio "rigetta con la massima determinazione le notizie circolate in queste ore, che riportano presunte trattative per la cessione del pacchetto di maggioranza del Club detenuto dal Presidente Claudio Lotito". Questo il testo di un comunicato pubblicato sul sito internet ufficiale del club biancoceleste, che smentisce alcune voci secondo cui Lotito sarebbe in trattativa per la vendita del club. "Si tratta di ricostruzioni del tutto infondate, false e gravemente lesive della reputazione delle società coinvolte e dei loro rappresentanti. La diffusione di tali notizie, senza alcun riscontro concreto e basate unicamente su presunte 'confidenze', configura un vero e proprio caso di aggiotaggio informativo, finalizzato a interferire sul mercato nei confronti di una società quotata e vigilata", ha specificato la società.