ROMA - Gli ultimi problemi legati all'impossibilità di fare acquisti di mercato hanno acceso i malumori tra i tifosi della Lazio, che nel tardo pomeriggio hanno iniziato una manifestazione contro Claudio Lotito, presidente del club dal 2004. Raccogliendo l'invito della Curva Nord biancoceleste, molti supporters si sono radunati a largo Corrado Ricci, nel centro di Roma, in fondo a via Cavour, da dove è poi partito il corteo lungo via dei Fori Imperiali. "La politica lo ha messo, la politica lo deve togliere", si legge in uno degli striscioni in prima fila. Una delegazione di tifosi si è diretta in Campidoglio per parlare con esponenti del Comune di Roma.