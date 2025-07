Sarri in ospedale per accertamenti approfonditi: il comunicato ufficiale della Lazio

Maurizio Sarri non ha diretto la seduta d'allenamento mattutina e si è recato a Villa Mafalda, una struttura ospedaliera privata a Roma, per effettuare degli accertamenti approfonditi al cuore . Controlli necessari dopo le difficoltà cardiache di quasi sei anni fa a seguito di una polmonite e del Covid. La Lazio tiene alla salute dei suoi tesserati e di routine fa eseguire controlli del genere anche sullo staff, non solo sui calciatori. Sarri è andato dunque nella struttura per ulteriori esami e visite di idoneità. La Lazio ha voluto tranquillizzare tutti subito dopo la diffusione della notizia: il tecnico sta già rientrando a Formello insieme al direttore sportivo Fabiani e dirigerà regolarmente la seduta d'allenamento in serata.

Sarri, la nota della Lazio sulle condizioni di salute

Sulla situazione, ha fatto chiarezza la Lazio pubblicando un tweet sul profilo ufficiale di X: "Il Mister Sarri sta rientrando a Formello e, come da programma, alle 18.00 sarà regolarmente alla guida dell’allenamento. Ha svolto stamattina una visita di idoneità approfondita, più completa rispetto agli esami effettuati dai calciatori al Training Center". Nulla di grave dunque per l'allenatore che era arrivato in ospedale nella mattinata e ha lasciato la struttura intorno alle 15.20 per riprendere il proprio posto in campo.

Il precedente alla Juve

I controlli approfonditi nascono da un precedente che ha fatto preoccupare ai tempi anche la Juventus sulle condizioni di salute di Maurizio Sarri. Ad agosto 2019 l'allenatore era al suo primo ritiro da tecnico bianconero e aveva accusato un lieve malore, che si è poi trasformato in una polmonite. Sul pullman con la squadra mentre si stava dirigendo a Villar Perosa per la consueta amichevole in famiglia, Sarri aveva accusato un malessere, ma comunque aveva presenziato la seduta facendo anche qualche selfie con i tifosi. Nei giorni a seguire, quella che sembrava una sindrome influenzale si è aggravata e i medici gli hanno diagnosticato la polmonite. La malattia gli aveva aveva impedito di dirigere gli allenamenti per diverse settimane.