Lazio, prove tattiche per Sarri: la scelta sugli attaccanti

Si è chiusa la sesta giornata di ritiro per la Lazio di Maurizio Sarri. La doppia seduta andata in scena a Formello, ha visto i calciatori biancocelesti impegnati in una lunga serie di prove tattiche. Nella seduta mattutina, il tecnico toscano ha lavorato prevalentemente sulla difesa, lasciando i centrocampisti e gli attaccanti in palestra.