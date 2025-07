Lazio-Lazio Primavera diretta: segui la prima amichevole di Sarri LIVE

La Lazio torna in campo per la prima amichevole del ritiro estivo. Test in famiglia contro la formazione Primavera per la squadra di Maurizio Sarri che, per la prima volta, torna a sedersi sulla panchina dei biancocelesti da quando è tornato a Formello, sede della preparazione pre stagionale e della prima amichevole estiva. Test importante per i biancocelesti per prendere le prime misure e capire il livello di preparazione dei giocatori dopo le vacanze. Segui la partita su Il Corriere dello Sport - Stadio : aggiornamenti in tempo reale.

20:25

19' - Castellanos colpisce il palo

Bella azione della Lazio con Pedro che salta il marcatore e fa partire un traversone per Castellanos che di testa prova a metterla alle spalle di Bosi con una sorta di pallonetto per spiazzarlo, ma il pallone colpisce il palo.

20:23

17' - Gelli impensierisce Provedel

Attacca anche la Primavera. Gelli salta Tavares sulla destra, si accentra e tenta il tiro dal limite dell'area, pallone di poco al lato.

20:19

14' - Angolo per la Lazio, Tavares tenta l'eurogol

Castellanos va in pressing e conquista un calcio d'angolo. Batte Tavares, cerca di andare direttamente in porta, ma Bosi respinge.

20:12

6' - Noslin si divora il gol

Dopo la bella azione precedente, Noslin non colpisce un ottimo pallone rasoterra da ottima posizione dentro l'area. Il pallone scivola tra le mani del portiere avversario.

20:08

3' - Lazio vicina al vantaggio

Parte subito forte la Lazio: bella triangolazione tra Noslin e Castellanos con l'olandese che mette il pallone in mezzo per Guendouzi, che non riesce a inquadrare la porta.

20:05

1' - Inizia la partita

Inizia la sfida tra Lazio e Lazio Primavera: primo possesso per la squadra giovanile.

19:55

Zaccagni, il regalo speciale per la piccola tifosa

Prima della partita, il capitano della Lazio Zaccagnia ha consegnato alla giovane Emma una maglietta personalizzata con il numero 21. La piccola tifosa era stata respinta da un ristorante di Pescara perché indossava una maglia della Lazio.

19:45

Dove vedere Lazio-Lazio Primavera

La prima amichevole stagionale della Lazio contro la formazione Primavera sarà visibile solamente in streaming sul sito o sull'app ufficiale del club, previa registrazione gratuita.

19:35

Inizia il riscaldamento della Lazio

Da pochi minuti, la prima squadra della Lazio è scesa sul campo del Mirko Fersini per iniziare il riscaldamento. Fischio d'inizio alle 20.

19:25

I ragazzi del Summer Camp della Lazio sugli spalti

Sugli spalti dello Stadio Mirko Fersini, saranno presenti anche i ragazzi del Summer Camp dei biancocelesti per assistere al test in famiglia. Intanto la Primavera è entrata in campo per riscaldarsi.

19:15

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-3-3): Provedel; Maurisic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele Bashiru, Cataldi, Guendouzi; Pedro, Castellanos, Noslin. All: Sarri.

19:10

Il programma completo delle amichevoli

Quella di oggi contro la Primavera è solo la prima amichevole di una lunga serie per la Lazio. I biancocelesti torneranno in campo il 26 luglio contro l'Avellino, dopo la doppia sfida in Turchia: il 30 luglio contro il Fenerbahce e il 2 agosto contro il Galatasaray. La squadra di Sarri si sposterà in Inghilterra il 9 agosto per la sfida contro il Burnley. Il programma si chiude con l'ultimo testa a Rieti contro l'Atromitos il 16 agosto.

19:00

Prima amichevole per la Lazio

Tutto pronto a Formello per il primo test della Lazio: la squadra di Sarri giocherà contro la formazione Primavera. Fischio d'inizio in programma alle 20.

Stadio Mirko Fersini, SS Lazio Training Center - Formello