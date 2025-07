Lotito-Puller, affari di famiglia: un legame che ha scosso l'ambiente Lazio

Tu chiamale, se vuoi, fibrillazioni. Conseguenze prevedibili delle contestazioni di piazza e dell’insoddisfazione di un ambiente deluso per il blocco del mercato che non permetterà alla Lazio di rinforzarsi. Così, mentre Sarri lavora incessantemente a Formello per plasmare la sua nuova-vecchia creatura, la notizia dell’incontro tra il presidente Claudio Lotito e il potente uomo d’affari Michele Puller, conosciuto in Germania come “l’italiano che salva le aziende tedesche”, comunicata ieri dal nostro giornale, ha scosso l’ambiente biancoceleste provocando reazioni dalle parti di Villa San Sebastiano. Puller, specialista di conti e fatturati, esperto di bilanci che ha fatto le sue fortune in Westfalia e con un ruolo apicale nel consiglio economico del Borussia Dortmund, frequenta i salotti buoni del calcio dalla fine degli anni Novanta. Il personaggio è intrigante: mentre faceva crescere prima le aziende della famiglia Radici e poi collezionava successi imprenditoriali in proprio, scopriva calciatori per il BVB.