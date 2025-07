Dove vedere Lazio-Avellino, in tv? Dazn o Sky, orario e probabile formazione

​​Continua la preparazione pre-stagionale della Lazio. I biancocelesti sono pronti a scendere in campo per una nuova amichevole, la seconda, contro l'Avellino, neo-promosso in Serie B in occasione del terzo memorial Sandro Criscitiello. Un'occasione per Maurizio Sarri di testare e capire quanto sono affinati i meccanismi della propria squadra, in vista della prossima stagione.