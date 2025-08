Lazio-Flaminio, il Campidoglio aspetta risposte da Lotito

È passato più di un anno dal primo incontro Gualtieri-Lotito in Campidoglio, era l’8 luglio 2024. Il presidente della Lazio aveva ufficializzato davanti al Sindaco di Roma l’interesse per l’assegnazione del Flaminio. Nel dicembre successivo presentò uno studio di pre-fattibilità, un progetto preliminare, non un’istanza formale. E da allora nulla è cambiato. E’ per questo motivo che il Comune di Roma ogni volta che riceve istanze di richiesta di accesso agli atti sul caso Flaminio, da parte di vari enti o soggetti, risponde che «l’iter istruttorio è subordinato all’effettiva istanza formale da parte della società e idonea documentazione prevista dalla normativa vigente». E’ successo anche ieri dopo l’ultima lettera di chiarimento protocollata in Campidoglio e che ha ricevuto risposta dal Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda. Il progetto ufficiale non è mai stato presentato, Lotito conta di farlo appena concluderà il suo giro di ricognizione per evitare intoppi durante la Conferenza dei Servizi. Vuole arrivarci pronto.