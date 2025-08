Lazio, amarcord Keita Balde: il messaggio social per i trofei vinti in biancoceleste

ROMA - "Mas que un nino", ovvero "più che un bambino" e una sua foto con la maglia della Lazio. Così Keita Balde ha ricordato la sua esperienza in biancoceleste in un post in cui ha ripercorso le varie tappe della sua carriera e con il suo messaggio ripostato a sua volta sui social dal club capitolino.

Lazio, amarcord social per Keita Balde

Un legame forte che non si è spezzato nel tempo quello tra l'attaccante senegalese, oggi 30enne e tesserato con il Monza (con cui ha rinnovato il proprio contratto fino al 2027), e quella Lazio che lo ha accolto 16enne nel 2011. E dopo gli anni in Primavera, con la vittoria di uno Scudetto (2012/13, con Alberto Bollini in panchina) e di una Coppa Italia di categoria (2013/14, sotto la guida di Simone Inzaghi), in biancoceleste ha poi mosso i suoi primi passi da professionista, collezionando in tutte le competizioni 137 presenze e 31 gol tra il 2013 e il 2017, anno della sua cessione al Monaco. E otto anni dopo l'amore per i colori biancocelesti, ricambiato, è ancora vivo.