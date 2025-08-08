Isaksen guarito dalla mononucleosi: ora un lungo lavoro di preparazione

ROMA - Piccoli passi avanti, stavolta sul campo. Isaksen ha ripreso a correre, seppur in modo differenziato. Ci vorrà ancora del tempo prima del reintegro, deve recuperare le tre settimane perse della preparazione atletica, stoppata dopo soli quattro giorni di allenamenti. Il virus l'ha debilitato, il danese resta sotto osservazione, le valutazioni sul suo conto rimarranno quotidiane. Nel prossimo periodo, naturalmente, faticherà a ritmi più blandi rispetto ai compagni, pronti a volare oggi per l'Inghilterra. Domani verrà affrontato il Burnley nella quinta amichevole estiva. Le condizioni dell'esterno sono comunque migliorate: ha ricominciato a lavorare a Formello, ieri non si è limitato soltanto alle sessioni in palestra. Corsa a parte in un orario differente, il resto della rosa è stato spremuto nella seduta delle 18.
Isaksen, primi riscontri positivi
Gustav ha ricevuto il via libera dopo le ultime analisi effettuate. I riscontri sono stati positivi, la mononucleosi è alle spalle anche se adesso sarà necessario un protocollo di sforzi graduali prima di immaginare il ritorno effettivo. Vanno smaltiti i postumi della malattia. Ha saltato i quattro test contro Primavera, Avellino, Fenerbahce e Galatasaray, la rincorsa per il rientro è scattata ieri con la sgambata in solitaria. Sarri non ritroverà nessun calciatore indisponibile già nella tournée in Turchia. Alla lista degli infortunati si è aggiunto Belahyane, che rimarrà fermo per una decina di giorni. Inizialmente era trapelata la notizia di un fastidio muscolare per il centrocampista marocchino, finito invece ai box per un trauma alla caviglia. Dovrebbe farcela per il debutto ufficiale a Como (24 agosto).
Seduta mattutina e partenza per l'Inghilterra
Patric ne avrà per altri venti giorni a causa della lesione di medio grado al retto femorale sinistro. Si era appena riaggregato dopo la lunga riabilitazione per l'operazione alla caviglia destra (risalente a marzo). Gigot è l'altro staccato dal gruppo, il francese ha svolto una settimana di allenamenti a singhiozzo e poi non si è più visto con la squadra per colpa di una «lombosciatalgia in fase infiammatoria». Anche lui sta lavorando in disparte, dalla scorsa stagione si porta dietro dolori alla schiena e all'anca. Tutti gli altri, salvo sorprese da scongiurare oggi, saliranno sull'aereo per l'Inghilterra. Il programma prevede una seduta mattutina alle ore 10, poi il pranzo nel centro sportivo e il volo fissato nel primo pomeriggio. La Lazio si riallontanerà da casa per continuare l'avvicinamento all'esordio ufficiale, previsto tra poco più di 2 settimane.
Gila-Provstrgaard, prove tecniche
Ieri pomeriggio intanto sono proseguite le prove tattiche di 4-3-3. Gila e Provstgaard di nuovo al centro della difesa, finora la coppia formata dallo spagnolo e dal danese non è mai stata scoppiata vista la squalifica di Romagnoli per le prime due giornate di campionato. Rovella e Cataldi sempre alternati in regia, Dia e Castellanos come centravanti dei due tridenti schierati. Stamattina verrà definita la lista dei convocati e ci saranno maggiori indicazioni sulla probabile formazione anti-Burnley.
