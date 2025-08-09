Lazio, un nuovo sponsor per l’esordio a Como

ROMA - Qualcosa si muove. Dentro l’estate del mercato bloccato, sotto assedio social e contestatissima dai tifosi, la società biancoceleste sta provando a chiudere la trattativa per un nuovo sponsor. Lotito è convinto di firmare l’intesa e annunciare l’abbinamento sulla maglia entro l’inizio del campionato, così da presentarsi con il main sponsor il 24 agosto sul Lago di Como per la prima giornata. Ironia del destino, si confronteranno l’unico club impossibilitato in Europa a chiudere acquisti e il Como di Fabregas, proprietà indonesiana, che ha già investito un centinaio di milioni sul mercato, compreso Alvaro Morata, l’ultimo colpo. Nessuno in Serie A per ora ha speso tanto.
Lazio, trattative per un nuovo main sponsor
La Lazio, nella logica di un rilancio e di una diversificazione dei ricavi, sta lavorando come non era accaduto in passato per la ricerca di partnership commerciali. Le trattative avviate con aziende straniere di prestigio (il cui nome non è ancora trapelato) sarebbero due. Si ragiona su un introito minimo di 6-7 milioni a stagione sino a un massimo di 10. Ramo tecnologico. Tech company per la precisione. Le negoziazioni sono aperte con marchi nel settore della tecnologia, che sviluppano prodotti e servizi legati a software e hardware. È la strada imboccata dalla società biancoceleste, decisa a investire sulla Media Company.
Ottimizzare i ricavi pubblicitari dal digitale
Mercoledì è stato ufficializzato l’accordo con Adapex INC, società di Datrix Group, tra i principali partner globali certificati da Google per l’editoria digitale con l’obiettivo di valorizzare il sito ufficiale, l’App, i contenuti video on demand e live streaming. L’intesa ha l’obiettivo di ottimizzare i ricavi pubblicitari generati dai contatti con la piattaforma biancoceleste. In società, partendo da zero, prevedono un introito di circa 3 milioni dallo sviluppo dell’audience attraverso social, internet, radio e tv.
Lotito al lavoro per sbloccare il mercato invernale
Lotito al momento nega altro tipo di interventi: nessuna intenzione di ricorrere ad aumenti di capitale o interventi finanziari personali, anche perché le regole lo soccorrono. Dal primo gennaio 2026 varrà solo il parametro Uefa del costo del lavoro allargato nella misura dell’80 per cento rispetto ai ricavi. La Lazio è convinta di raggiungere l’obiettivo entro il 30 settembre, quando scatterà la prossima fotografia federale dei conti. Il traguardo, se centrato, permetterebbe di avere il mercato libero nella prossima finestra invernale. Nel peggiore dei casi, se non fosse raggiunto, il blocco totale diventerebbe parziale. Un acquisto per ogni cessione senza superare lo stesso importo, compreso l’ingaggio.
