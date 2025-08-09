Lazio, un nuovo sponsor per l’esordio a Como

ROMA - Qualcosa si muove. Dentro l’estate del mercato bloccato , sotto assedio social e contestatissima dai tifosi, la società biancoceleste sta provando a chiudere la trattativa per un nuovo sponsor . Lotito è convinto di firmare l’intesa e annunciare l’abbinamento sulla maglia entro l’inizio del campionato, così da presentarsi con il main sponsor il 24 agosto sul Lago di Como per la prima giornata. Ironia del destino, si confronteranno l’unico club impossibilitato in Europa a chiudere acquisti e il Como di Fabregas, proprietà indonesiana, che ha già investito un centinaio di milioni sul mercato , compreso Alvaro Morata, l’ultimo colpo . Nessuno in Serie A per ora ha speso tanto.

Lazio, trattative per un nuovo main sponsor

La Lazio, nella logica di un rilancio e di una diversificazione dei ricavi, sta lavorando come non era accaduto in passato per la ricerca di partnership commerciali. Le trattative avviate con aziende straniere di prestigio (il cui nome non è ancora trapelato) sarebbero due. Si ragiona su un introito minimo di 6-7 milioni a stagione sino a un massimo di 10. Ramo tecnologico. Tech company per la precisione. Le negoziazioni sono aperte con marchi nel settore della tecnologia, che sviluppano prodotti e servizi legati a software e hardware. È la strada imboccata dalla società biancoceleste, decisa a investire sulla Media Company.