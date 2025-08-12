Lazio, Provstgaard esalta Sarri: "Il mister mi piace, ha grandi idee"

ROMA - "Questa squadra deve fare una grande stagione. L'anno scorso non è andato benissimo e la stagione non si è conclusa bene, quest'anno è molto importante per noi". Così Oliver Provstgaard, difensore danese della Lazio, ai canali ufficiali del club biancocelesti, carica la squadra in vista della nuova stagione ormai alle porte. L'ex centrale del Vejle, sbarcato a Roma lo scorso febbraio, elogia mister Sarri: "Mi piace, è un grande allenatore e ha grandi idee. Il lavoro con lui è diverso rispetto all'anno scorso, dove marcavamo molto a uomo, ora Sarri vuole che costruiamo con la palla".
Lazio, Provstgaaard: "In Serie A ci sono tanti giocatori forti, ecco gli avversari più complicati da affrontare"
Il danese racconta anche i primi mesi di ambientamento in Italia: "Sono stati molto buoni, importanti per la mia crescita. Arrivare a febbraio è stato importante. Io mi sento bene, sto giocando molto di più nelle amichevoli. Voglio giocare con personalità, il calcio italiano è molto fisico ed è diverso rispetto alla Danimarca. Qui ci sono giocatori molto forti, per me era importante prendere confidenza con il campionato. Gli avversari più complicati da affrontare? Lukaku è molto forte, ad esempio, così come il Napoli, e anche Zapata".
"Mi piace l'Olimpico. I nostri tifosi? Sono grandi"
Il centrale classe 2003 parla della carica e dell'adrenalina trasmessa dall'Olimpico - "Mi piace il nostro stadio, i nostri tifosi sono grandi e non vedo l'ora di giocarci" - e del suo idolo: "Van Dijk, bravo con i piedi ma anche in fase difensiva". Provstgaard si sbilancia anche sul Pallone d'Oro: "Molto difficile, vorrei vedere Yamal vincere, ma non credo sarà così semplice. Penso vincerà Dembélé".
