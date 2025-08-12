Lazio, Provstgaard esalta Sarri: "Il mister mi piace, ha grandi idee"

ROMA - "Questa squadra deve fare una grande stagione. L'anno scorso non è andato benissimo e la stagione non si è conclusa bene, quest'anno è molto importante per noi". Così Oliver Provstgaard , difensore danese della Lazio , ai canali ufficiali del club biancocelesti, carica la squadra in vista della nuova stagione ormai alle porte. L'ex centrale del Vejle , sbarcato a Roma lo scorso febbraio, elogia mister Sarri : "Mi piace, è un grande allenatore e ha grandi idee. Il lavoro con lui è diverso rispetto all'anno scorso, dove marcavamo molto a uomo, ora Sarri vuole che costruiamo con la palla".

Lazio, Provstgaaard: "In Serie A ci sono tanti giocatori forti, ecco gli avversari più complicati da affrontare"

Il danese racconta anche i primi mesi di ambientamento in Italia: "Sono stati molto buoni, importanti per la mia crescita. Arrivare a febbraio è stato importante. Io mi sento bene, sto giocando molto di più nelle amichevoli. Voglio giocare con personalità, il calcio italiano è molto fisico ed è diverso rispetto alla Danimarca. Qui ci sono giocatori molto forti, per me era importante prendere confidenza con il campionato. Gli avversari più complicati da affrontare? Lukaku è molto forte, ad esempio, così come il Napoli, e anche Zapata".