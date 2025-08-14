Lazio, quanto amore dai tifosi: il dato sugli abbonamenti è impressionante

Lazio, effetto Sarri. Nonostante l'impossibilità di operare in entrata sul mercato, in questa sessione estiva, la squadra capitolina potrà contare sullo straordinario affetto del popolo biancoceleste, che ha fatto registrare un dato impressionante nel corso della campagna abbonamenti 2025/26. Cresce l'attesa per la prima gara casalinga del campionato, in programma domenica 31 agosto alle ore 20:45 allo stadio Olimpico contro l'Hellas Verona.
Lazio, il dato sugli abbonamenti è impressionante: effetto Sarri
Numeri da record per la Lazio di Claudio Lotito in quest'ultima campagna di fidelizzazione, che avvicina la squadra di Maurizio Sarri alla stagione sportiva 2025/26. La mancata qualificazione alle coppe europee e il "ban" sul mercato non hanno certo frenato l'entusiasmo dei supporters biancocelesti, che hanno deciso di dare fiducia al gruppo guidato dal tecnico toscano, tornato per riaprire un ciclo nella capitale. A confermarlo è il dato degli abbonamenti sottoscritti durante queste settimane: superata quota 28.000 tessere. Un dato incredibile, considerando anche la delusione maturata negli ultimi 90 minuti della Serie A 2024/25.