Lazio, quanto amore dai tifosi: il dato sugli abbonamenti è impressionante

Lazio, il dato sugli abbonamenti è impressionante: effetto Sarri

Numeri da record per la Lazio di Claudio Lotito in quest'ultima campagna di fidelizzazione, che avvicina la squadra di Maurizio Sarri alla stagione sportiva 2025/26. La mancata qualificazione alle coppe europee e il "ban" sul mercato non hanno certo frenato l'entusiasmo dei supporters biancocelesti, che hanno deciso di dare fiducia al gruppo guidato dal tecnico toscano, tornato per riaprire un ciclo nella capitale. A confermarlo è il dato degli abbonamenti sottoscritti durante queste settimane: superata quota 28.000 tessere. Un dato incredibile, considerando anche la delusione maturata negli ultimi 90 minuti della Serie A 2024/25.