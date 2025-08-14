Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Lazio, quanto amore dai tifosi: il dato sugli abbonamenti è impressionante

Nonostante il mercato chiuso, il popolo biancoceleste risponde presente e dà fiducia a Maurizio Sarri: cresce l'attesa per la prima all'Olimpico con il Verona
2 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Lazio, effetto Sarri. Nonostante l'impossibilità di operare in entrata sul mercato, in questa sessione estiva, la squadra capitolina potrà contare sullo straordinario affetto del popolo biancoceleste, che ha fatto registrare un dato impressionante nel corso della campagna abbonamenti 2025/26. Cresce l'attesa per la prima gara casalinga del campionato, in programma domenica 31 agosto alle ore 20:45 allo stadio Olimpico contro l'Hellas Verona.

Lazio, il dato sugli abbonamenti è impressionante: effetto Sarri

Numeri da record per la Lazio di Claudio Lotito in quest'ultima campagna di fidelizzazione, che avvicina la squadra di Maurizio Sarri alla stagione sportiva 2025/26. La mancata qualificazione alle coppe europee e il "ban" sul mercato non hanno certo frenato l'entusiasmo dei supporters biancocelesti, che hanno deciso di dare fiducia al gruppo guidato dal tecnico toscano, tornato per riaprire un ciclo nella capitale. A confermarlo è il dato degli abbonamenti sottoscritti durante queste settimane: superata quota 28.000 tessere. Un dato incredibile, considerando anche la delusione maturata negli ultimi 90 minuti della Serie A 2024/25.

 

 

 

Celebra la S.S.Lazio: Maglia ufficiale 125 anni direttamente a casa tua + abbonamento Annuale a soli 69,90€© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

I numeri della difesa di SarriBrasile, voci su Castellanos