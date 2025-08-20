Lazio, Dia scatta nel futuro: prova a sorpassare Castellanos nell'anno della conferma

Lazio obbligata a riscattare il senegalese nel 2026

Tra l’arrivo di un anno fa, avvenuto a metà agosto, e la ripartenza di quest’anno c’è una bella differenza. Dia l’anno scorso era reduce dallo stop imposto dalla Salernitana, fu annunciato il 16 agosto e Baroni gli concesse due partite per carburare: panchina col Venezia, 30 minuti da subentrato con l’Udinese, poi l’exploit con il Milan giocando in coppia con Taty. Quest’anno ha svolto tutta la preparazione con Sarri, non ha bisogno di rodaggio. Sarà l’anno del riscatto perché il prestito biennale concesso dalla Salernitana si concluderà a giugno 2026. La Lazio lo pagherà 11,3 milioni: «Obbligo di riscatto al verificarsi di alcune particolari condizioni sportive», fu scritto nel comunicato. È un riscatto blindato. I numeri. Dia ha firmato fino al 2027, con orgoglio: «Sapevo che alla Lazio avrei scoperto qualcosa di nuovo, sono in un grande club, non devo lottare più per la retrocessione. Sono fortunato ad essere in una grande squadra con una grande alchimia. Sento l’amore dei tifosi. Faccio il mio lavoro per fare felice la gente», alcune delle parole pronunciate negli ultimi mesi. Ha chiuso a quota 12 gol, 9 in campionato e 3 in Europa, la prima stagione laziale. Era partito segnando 3 volte nelle sue prime 5 partite, poi ha colpito ad intermittenza. Nel finale, tra il gol al Bodø e le reti contro Genoa ed Empoli, l’ultima fiammata.