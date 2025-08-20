Lazio, ecco i primi tagli di Sarri: per ora restano fuori Isaksen e Gigot

ROMA - Sarri e i tagli, Lotito e il mercato in uscita. Entrambi sono chiamati ad una sforbiciata : il primo per completare la lista del campionato, i posti over sono 17 , la Lazio ha sempre un sovrappiù di due giocatori. Il secondo per sfoltire la rosa e arrivare con meno pesi economici alla riapertura del mercato a gennaio : stando alla situazione attuale, senza cessioni rimunerative, può progettare di operare a saldo zero (un’uscita/un’entrata alle stesse cifre). L’obiettivo, da giugno scorso, è rientrare sotto la soglia dell’80% tra monte ingaggi e ricavi della stagione 2025-26 (la nuova fotografia del rapporto adesso è fissata al 30 settembre). La doppia operazione tagli-cessioni va conclusa entro l’1 settembre, giorno del gong di mercato . Sarri, se rimarranno esuberi, potrà sempre reinserirli sfruttando due slot in corsa. Le possibilità di piazzare cessioni all’estero dopo l’1 settembre sarebbero quasi nulle per Lotito.

Lazio, Isaksen e Gigot i primi tagli di Sarri

Prima di Como serviranno i primi due tagli temporanei. Ai box ci sono Isaksen e Patric, ai margini c’è Gigot. La decisione cadrà sul danese rispetto allo spagnolo, è stato fermato dalla mononucleosi, è indisponibile. Niente Como, si valuterà per il Verona. Gigot è sicuramente fuori dai giochi, aspetta il via per partire, valuta opzioni in Francia. Non si allena in gruppo da settimane. È stato riscattato a giugno per 4 milioni e la Lazio non può permettersi una minusvalenza, punta a recuperare la cifra spesa. Pesa l’ingaggio da 1,8 milioni. Isaksen sarà inserito tra i 17 over per il Verona o a fine mercato, quando avverrà si dovrà indicare un altro nome al suo posto (uno spetta sempre a Gigot). Sarri per giorni ha valutato la conferma di Basic pensando a dicembre, quando rischierà di perdere Dele-Bashiru e Belahyane per la Coppa d’Africa. Noslin era in bilico, il gol di Rieti potrebbe dargli qualche nuova chance, ma i suoi nuovi manager (scuderia Wasserman) stanno continuando a cercare offerte. Difficile tagliare un terzino tra Lazzari e Pellegrini. Marusic sta facendo il centrale d’emergenza considerando il doppio forfait di Patric e Gigot. Sono rimasti solo Romagnoli (squalificato contro Como e Verona), Gila e Provstgaard. Considerando i frequenti stop di Patric, Marusic potrà rendersi utile anche al centro. Lazzari e Hysaj possono servire a destra. Pellegrini è l’unico mancino oltre Tavares. Il terzino romano non è più gestito dal team Raiola, è con la You First, era la scuderia di Luis Alberto, si è legata anche a Mandas tramite il procuratore Tavano. La Lazio valuta la cessione di Pellegrini solo per 4 milioni e senza partecipare al pagamento dell’ingaggio da 2,4 milioni. Difficile, se non impossibile, che arrivino offerte che accontentino Lotito.

Basic, Fares e Kamenovic gli esuberi da piazzare

Non si smuove il mercato di Basic, Fares e Kamenovic. Il primo guadagna 1 milione e 600 mila euro, il secondo 1 milione e il terzo 600 mila euro. Non rinunciano a un euro, sono tutti in scadenza a giugno. Hanno offerte che non coprono lo stipendio, andrebbe riconosciuto in gran parte dalla Lazio e Lotito ad oggi non è intenzionato a contribuire. Rimarranno in bilico fino all’1 settembre con il rischio di non partire e di non alleggerire il monte ingaggi. Senza cessioni e guadagni lo sblocco totale di mercato a gennaio è un miraggio.