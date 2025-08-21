Lazio, un pieno d'amore dai tifosi: abbonamenti da record

Il più grande acquisto è l’Olimpico. La Lazio è piena d’oro perché ha una ricchezza: i suoi tifosi. Nell’estate più assurda, del non mercato, senza Europa, della contestazione permanente a Lotito, non mancheranno i laziali, hanno sottoscritto più abbonamenti dell’anno scorso. La quota del 2024-25 era 29.036, ieri sera tardi si viaggiava verso quota 29.100 da comunicazione ufficiale. Nelle ultime 48 ore la crescita è stata continua fino a superare il traguardo, ha un valore simbolico. Causa ed effetto. C’è un senso dietro a questa dimostrazione d’amore, invita ad un richiamo di coscienza. Più è forte la sofferenza, più sono forti la presenza e la resistenza. E’ sempre stato così per il popolo biancoceleste, l’unico che non può sognare acquisti, che deve accontentarsi della squadra di un anno fa, che non sa quale futuro lo attende, che vive spesso in uno stadio teatro dell’assurdo. Una cosa è sicura: l’anima della Lazio è la sua gente, legata da una fede inestinguibile. Nelle stesse condizioni chissà quanti altri stadi sarebbero apparsi desolati, si sarebbero contati più gli assenti dei presenti.