Lazio, un pieno d'amore dai tifosi: abbonamenti da record

Il più grande acquisto è l’Olimpico. La Lazio è piena d’oro perché ha una ricchezza: i suoi tifosi. Nell’estate più assurda, del non mercato, senza Europa, della contestazione permanente a Lotito, non mancheranno i laziali, hanno sottoscritto più abbonamenti dell’anno scorso. La quota del 2024-25 era 29.036, ieri sera tardi si viaggiava verso quota 29.100 da comunicazione ufficiale. Nelle ultime 48 ore la crescita è stata continua fino a superare il traguardo, ha un valore simbolico. Causa ed effetto. C’è un senso dietro a questa dimostrazione d’amore, invita ad un richiamo di coscienza. Più è forte la sofferenza, più sono forti la presenza e la resistenza. E’ sempre stato così per il popolo biancoceleste, l’unico che non può sognare acquisti, che deve accontentarsi della squadra di un anno fa, che non sa quale futuro lo attende, che vive spesso in uno stadio teatro dell’assurdo. Una cosa è sicura: l’anima della Lazio è la sua gente, legata da una fede inestinguibile. Nelle stesse condizioni chissà quanti altri stadi sarebbero apparsi desolati, si sarebbero contati più gli assenti dei presenti.
L’attesa
La campagna 2025-26, emotivamente impegnativa, si è chiusa ieri alle 23.59, quando ormai era notte. I numeri finali si conosceranno oggi, fisseranno la classifica degli abbonamenti sottoscritti dal 2004 ad oggi. Il record è 30.333 della stagione 2023-24, anno Champions. Segue quota 29.036. E’ stato preannunciato che la campagna 2025-26 sarà riaperta dopo il derby di settembre, previsto alla quarta giornata. I numeri possono crescere. L’amore dei laziali resta intatto verso la squadra così come la stima verso Sarri, unico nome di richiamo dell’estate. Questo è gioco di squadra, questa è dedizione, l’essenza di un valore familiare. Gli oltre 29.000 abbonati garantiranno alla società l’unico incasso extra di una stagione che non produrrà cessioni di mercato né ricavi legati all’Europa, diritti tv e botteghino. Una boccata d’ossigeno per le casse della società. L’unico plusvalore, l’unico investimento, pagato dai tifosi, di tasca propria. Un capitale umano. Non basta da solo, ma quanto aiuta. L’abbraccio. Sarri e la squadra saranno seguiti a Como da mille e più tifosi (980 posti nel settore riservato ed altri sparsi). L’abbraccio dell’Olimpico è previsto per Lazio-Verona del 31 agosto, il debutto dopo un’estate vissuta a Formello (a porte chiuse), potendo seguire i biancocelesti da vicino solo nell’amichevole di Rieti contro l’Atromitos. Quanto è stata assurda questa estate, tra le più impossibili. Quant’è bello l’Olimpico, basta immaginarlo con le bandiere al vento. I laziali cantano, i laziali contano.