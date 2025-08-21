Lazio, chiusa la campagna abbonamenti con un dato record: il messaggio del club

La Lazio ha comunicato il dato ufficiale della Campagna abbonamenti: il club, con un post sui propri profili social, ha annunciato la sottoscrizione di 29.163 tessere, un numero che supera la quota dello scorso anno (29.036 tessere) e sfiora il record (sotto la gestione Lotito) dei 30.333 abbonati, fatti registrare nell'estate del 2023: l'anno della Champions League.