Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Lazio, chiusa la campagna abbonamenti con un dato record: il messaggio del club

La società biancoceleste ha ufficializzato il numero delle tessere sottoscritte, ringraziando i tifosi
Lazio, chiusa la campagna abbonamenti con un dato record: il messaggio del club© BARTOLETTI
1 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

La Lazio ha comunicato il dato ufficiale della Campagna abbonamenti: il club, con un post sui propri profili social, ha annunciato la sottoscrizione di 29.163 tessere, un numero che supera la quota dello scorso anno (29.036 tessere) e sfiora il record (sotto la gestione Lotito) dei 30.333 abbonati, fatti registrare nell'estate del 2023: l'anno della Champions League.

Il messaggio del club ai tifosi

Il club biancoceleste ha voluto ringraziare i propri tifosi con un messaggio sui social: "Grazie", accompagnato dal numero delle tessere sottoscritte, sullo sfondo dell'immagine utilizzata per promuovere la campagna abbonamenti. Il numero potrà anche essere ritoccato: è stata infatti preannunciata la riapertura della campagna, dopo  il derby di settembre, previsto alla quarta giornata di campionato.

Celebra la S.S.Lazio: Maglia ufficiale 125 anni direttamente a casa tua + abbonamento Annuale a soli 69,90€© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Lazio, un pieno d'amore dai tifosiLazio, Sarri e il turnover