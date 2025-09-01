Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Lazio, ufficiale la lista per la Serie A: fuori Gigot e Basic

Comunicato della società per annunciare i giocatori impiegabili in campionato: tutte le scelte
1 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - La S.S. Lazio ha diramato la lista ufficiale dei giocatori che prenderanno parte al campionato di Serie A 2025/26. L’elenco, inviato alla Lega, riserva due esclusioni: Samuel Gigot e Toma Basic, che non rientrano nei piani tecnici di Maurizio Sarri per la stagione. Nessuna sorpresa, erano i maggiori indiziati a restare fuori.

I tagli di Sarri per la Serie A: i nomi

La scelta di lasciare fuori Gigot e Basic conferma l’intenzione dell’allenatore biancoceleste di puntare su un gruppo più snello e competitivo, con giocatori funzionali al suo progetto tattico. Nella lista figurano Pellegrini, Patric, Vecino, Rovella, Dele-Bashiru, Guendouzi, Pedro, Zaccagni, Castellanos, Romagnoli, Noslin, Nuno Tavares, Isaksen, Dia, Cancellieri, Hysaj, Lazzari, Cataldi, Gila, Mandas, Furlanetto, Marusic e Provedel. La Lazio precisa inoltre che, oltre ai nomi presenti in lista, sarà possibile utilizzare senza alcuna limitazione gli Under 22, come Provstgaard e Belahyane, che restano dunque a disposizione di Sarri.

 

 

