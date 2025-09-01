Derby Lazio-Roma, al via la vendita dei biglietti: prezzi e tutte le info 

La febbre da derby è già iniziata. La S.S. Lazio ha reso note tutte le modalità di vendita dei biglietti per Lazio - Roma , valida per la quarta giornata di Serie A . La partita, in programma allo Stadio Olimpico , vedrà come sempre un'attenzione speciale nella gestione dei tagliandi, con diverse fasce di prelazione e regole precise per abbonati e non.

Prelazioni e promozioni per gli abbonati

Gli abbonati Aquilotto under 14, con esclusione dei settori Distinti Sud Est e Curva Maestrelli, non avranno accesso automatico al derby ma potranno confermare il proprio posto acquistando un biglietto al costo di 10 euro, dalle ore 16 di lunedì 1 settembre fino alle 24 di giovedì 4 settembre, esclusivamente tramite circuito Vivaticket (online o punti di vendita fisici). Per gli abbonati di Distinti Sud Est e Curva Maestrelli, compresi gli Aquilotti, sarà invece possibile acquistare un tagliando in Tribuna Tevere (Parterre, Top, Gold), Monte Mario (Top, Laterale Nord) e nei settori riservati, seguendo la stessa finestra temporale. A partire dalle ore 16 di venerdì 5 settembre scatterà la vendita libera, sempre tramite il circuito Vivaticket, fino a esaurimento posti.

Prezzi dei biglietti del derby

I biglietti interi per il derby partiranno da 49 euro per la Curva, passando ai 65 euro per la Tribuna Tevere e arrivando fino a 120 euro per la Tribuna Monte Mario. Al costo online verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,80%. Mentre per gli abbonati: Tribuna Monte Mario Top: 46 euro (Under 16: 35 euro), Tribuna Monte Mario Laterale: 38 euro (U16: 30 euro), Tribuna Tevere Top: 40 euro (U16: 30 euro), Tribuna Tevere: 35 euro (U16: 28 euro), Tribuna Tevere Parterre Centrale: 32 euro (U16: 25 euro), Tribuna Tevere Parterre: 25 euro (U16: 20 euro).

Accessi e regole di ingresso allo Stadio Olimpico

L'Olimpico sarà organizzato con varchi di accesso dedicati: via dei Gladiatori per Tribuna Monte Mario, sponsor e autorità. Via Nigra-Stadio dei Marmi per i disabili in carrozzella. Piazza Piero Dodi per Curva Nord, Distinti Nord Est/Nord Ovest e Tribuna Tevere. Per motivi di ordine pubblico, i possessori di biglietti della Tribuna Tevere non potranno accedere dai varchi di Piazza Lauro de Bosis ma dovranno entrare da Viale Paolo Boselli verso Piazza Piero Dodi. Sarà inoltre possibile effettuare il cambio nominativo dei tagliandi e degli abbonamenti, purché la tipologia resti sempre la stessa (donna per donna, under per under, ecc.). La Lazio ricorda che i bambini fino a 4 anni (nati dal 01/01/2021) potranno accedere gratuitamente, presentando un documento di identità o tessera sanitaria.