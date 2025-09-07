Lazio, Gigot si opera ed è in uscita

ROMA - È finito tra gli esuberi un anno dopo l’arrivo. Gigot ha atteso la fine del mercato inutilmente, le poche trattative in corso sono sfumate per via delle condizioni fisiche. Ha un problema a una caviglia , sarà operato . Si trova in Francia e l’intervento probabilmente sarà svolto nel suo Paese. La speranza della Lazio è che recuperi in tempo per essere ceduto a gennaio . Gigot pesa a bilancio per 4 milioni e ha un ingaggio da 1,8 milioni più bonus, è sotto contratto fino al 2027. Soldi che la società spera di risparmiare per alleggerire i conti e rispettare la soglia dell’80% tra spese e ricavi.

Gigot, un’estate complicata

L’estate di Gigot è finita subito. I primi allenamenti agli ordini di Sarri, l’amichevole con la Primavera vissuta entrando in corsa e finendo fuori dopo venti minuti. Misteriosa la causa, forse il problema fisico che l’ha messo ko. In un primo momento la società aveva informato che lo stop era dovuto ad una lombosciatalgia. Poi si è saputo che era afflitto da problemi ad un’anca e infine ad una caviglia, secondo alcune ricostruzioni sarebbero correlati. L’impatto con Sarri non era stato dei migliori, per caratteristiche era ed è il centrale meno adatto alla filosofia di Mau. Più cause hanno contribuito al taglio dalla lista over.

Lazio, Gigot fuori dalla lista

Gigot in uscita, ogni cessione è ossigeno per le casse della Lazio, non a caso in estate era stato predisposto un piano “tagli”. Ma non è stato possibile centrarlo. E’ rimasto Gigot così come Basic, Fares e Kamenovic. Gli ultimi tre sono in scadenza a giugno e puntano a partire a fine anno, non prima. Per Gigot la società spera di recuperare i 4 milioni spesi o almeno una buona parte. Lotito non vuole e non può fare minusvalenze. Gli altri cartellini non produrranno ricavi, in questi anni non c’è mai stata la possibilità di incassare soldi per recuperare gli investimenti fatti. Contano i risparmi a questo punto, arriveranno da giocatori (a parte Gigot) che non sono mai stati utilizzati. Gli esuberi via tra gennaio e giugno, in più si avvicinano le scadenze fissate nel 2026. Una riguarda Hysaj, altro giocatore che nell’ultimo anno ha fatto la spola tra fuori e dentro. Baroni l’aveva tagliato un anno fa, salvo poi reintegrarlo. Può agire così anche Sarri, volendolo fare. Ci sono due slot utilizzabili in corsa, possono coinvolgere i giocatori tagliati. L’unico sarebbe Basic considerando le condizioni di Gigot. Mau ha chiarito che le scelte sono variabili, valuterà in corso d’opera. Molto dipenderà dalle risposte fisiche di Patric.