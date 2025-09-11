Lazio, il sarrismo corretto

Ci fu un momento in cui Eugenio Scalfari, inventore e direttore di “Repubblica”, si schierò apertamente con Ciriaco De Mita, segretario allora della Democrazia cristiana. Non proprio in linea con il pensiero suo, del suo giornale e di gran parte dei suoi redattori. Scalfari spiegò che De Mita incarnava il ceppo liberale della Dc, che con lui il dialogo con la sinistra sarebbe stato più facile e costruttivo e che, insomma, “andatevi a leggere Paulo Coelho