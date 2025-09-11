Rovella spera, Zaccagni c'è: le news della Lazio verso il Sassuolo

ROMA - Trauma a una tibia per Zaccagni , affaticamento agli adduttori per Rovella . Rischi da esorcizzare per Sarri, vale per tutti i rientri dalle nazionali. Non sono scattati allarmi a Formello, ci sono stati solo grandi sospiri . Zaccagni si è allenato in gruppo, ha saltato solo la parte finale dell’allenamento di ieri pomeriggio. Rovella è rimasto a riposo, dovrebbe allenarsi entro 48 ore. Sarà ricontrollato oggi. Mau conta di avere entrambi per il Sassuolo e nelle migliori condizioni possibili. Restano tre giorni di allenamento prima della partita, anteprima del derby del 21 settembre. C’è tutto il tempo per smaltire acciacchi ed evitare rischi. Spetterà al tecnico l’ultima decisione, vale soprattutto per Rovella.

Il capitano della Lazio ha saltato la partita con Israele, colpa di una botta ad una tibia, l’edema era sceso fino alla caviglia. Gattuso ha preferito risparmiarlo. Il rientro a Formello è servito per valutare le sue condizioni e non si è reso necessario lo stop prudenziale. Per sicurezza il capitano ha lavorato part-time, non ha forzato, sono stati evitati solo i contatti di gioco per non aggravare il trauma. E’ in riassorbimento, fa meno male rispetto ai giorni scorsi, questo gli consentirà di essere a disposizione per domenica. Oggi si capirà se potrà allenarsi full time o se continuerà ad evitare la partitella in attesa della rifinitura di sabato. Sarri ha recuperato anche Isaksen, ma dopo due mesi. Non è pronto per giocare titolare, potrebbe entrare in corsa. E’ una soluzione in più davanti. C’è sempre Pedro a disposizione, vice Zaccagni a sinistra, o freccia a destra. Noslin è una delle ultime scelte. In base alle condizioni, Sarri deciderà quanto impiegare il capitano domenica.

Mau è più in apprensione per Rovella, l’affaticamento va trattato con cura. Ieri è rimasto a riposo, potrebbe saltare anche l’allenamento di oggi. Quarantotto ore in più di pausa con l’obiettivo di allenarsi domani, antivigilia di partita. Nelle prossime ore saranno valutati i rischi, non pesano solo per il Sassuolo, soprattutto per la settimana del derby. Sarri ha rilanciato Rovella col Verona, dopo aver fatto giocare Cataldi a Como. Nicolò era diventato padre nella notte che aveva preceduto la partita, la sensazione è che fosse in pole su Danilo. Cataldi si tiene pronto in caso di emergenza. Ieri rimbalzavano rassicurazioni sulle condizioni di Rovella, non erano previsti esami di controllo. In questi casi è decisiva la gestione, serve più riposo possibile per evitare che l’affaticamento si trasformi in stiramento. Sarri oggi avrà un quadro più completo degli acciaccati e di tutti i nazionali. Ha fissato una doppia seduta per far lavorare il gruppo in modo standard. Zaccagni preoccupa meno di Rovella, la pausa è servita per riavere Isaksen (dopo la mononucleosi) e Romagnoli, dopo i due turni di squalifica. Sono tornati anche Vecino, fermo per settimane a causa di un problema muscolare, e Pedro (per lui solo gestione). Lazzari è alle prese con un affaticamento ad un polpaccio. Patric non è ancora pronto, potrebbe essere convocato per il derby dopo lo stiramento del precampionato. Sabato la conta finale.