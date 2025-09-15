Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Contattaci
La moviola di Sassuolo-Lazio: Tremolada in affanno sbaglia diverse decisioni

Prestazione da rivedere per il fischietto brianzolo: tanti errori di valutazione e un abbaglio sul rosso diretto a Vranckx poi rivisto al Var
La moviola di Sassuolo-Lazio: Tremolada in affanno sbaglia diverse decisioni© LAPRESSE
Edmondo Pinna
2 min
Arbitro Tremolada: voto 5

Un passo (deciso) indietro per Tremolada: zero accettazione in campo, fischi sbagliati e in ritardo, il rosso per Vranckx lo testimonia, poca lucidità, anche sulla gestione del recupero (ci stava almeno un minuto in più).

Niente rigore per la Lazio

Protesta Pedro e chiede il rigore per un presunto tocco di mano di Muharemovic: il pallone sembra colpire più il petto che il braccio sinistro, comunque al corpo. Proteste anche nel recupero: corpo a corpo Thorstvedt-Provedel, nessun fischio.

Zaccagni tiene in gioco Fadera

E’ Zaccagni che tiene in gioco Fadera sul colpo di testa di Muharemovic, è regolare l’1-0.

Rovella rischia il rosso

Slalom in area della Lazio di Lauriente, affrontato da Gila (pulito) e da Marusic, con esperienza e malizia, andando di spalla. Tremolada sceglie di non fischiare. Nell’azione, altra situazione borderline: Rovella già ammonito tira la maglia di Koné, il giocatore del Sassuolo prosegue per la sua azione e questo disinnesca il possibile secondo giallo.

Vranckx, l’espulsione tolta al Var

Che non fosse giornata per Tremolada lo si è capito subito e certificato con il rosso per Vranckx: è duro, ma è un pestone. Meraviglia chiama l’arbitro: OFR, decisione cambiata e VAR announcement anche per l’arbitro di Monza. 

VAR: Meraviglia 6,5

Talmente chiara la situazione dell’OFR che non gli sarà costato fatica. 

