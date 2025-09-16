Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Lazio, ansia derby per Rovella e Castellanos

I due giocatori biancocelesti hanno problemi muscolari e sono in dubbio per la sfida di domenica, Sarri spera di poterli recuperare in extremis
Lazio, ansia derby per Rovella e Castellanos
Daniele Rindone
3 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - «Rovella e Castellanos faremo di tutto per recuperarli durante la settimana, non sembrano infortunati gravi ma da qui a dire che saranno sicuramente in campo al derby non lo so». Sarri si è preso due rischi a Reggio Emilia, li ha corsi e oggi trema. Non può assicurare che Rovella e Castellanos ci saranno domenica. Il primo è finito ko dopo 40 minuti, dopo il caso scoppiato in settimana. In panchina con la Nazionale contro Israele, senza allarmi. Affaticato a Formello appena rientrato. Non è chiaro se il giocatore abbia taciuto i fastidi con l’Italia, se si tratti di una riacutizzazione della pubalgia o solo di un affaticamento agli adduttori. Triplo mistero. Fatto sta che Rovella sabato è stato sottoposto a nuovi controlli, non sono state riscontrate lesioni e Sarri l’ha fatto giocare. Ieri ha spiegato di aver pensato a soluzioni diverse (Cataldi per Rovella e Belahyane per Dele-Bashiru), poi ha confermato Nicolò e il nigeriano (nonostante fosse stanco) perché temeva di restare senza cambi a 20 minuti dalla fine. Rovella sarà ricontrollato nei prossimi giorni, si deciderà in extremis.

Lazio, Castellanos in infermeria

Da giorni Taty era sofferente agli adduttori, ha giocato ed è stato sostituito. Quando si è seduto in panchina si è notata la borsa di ghiaccio sulla coscia sinistra. C’è un piccolo allarme, sarà verificato. Si tiene pronto Dia. La Lazio-derby è fatta in parte: Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares. Guendouzi e uno tra Rovella-Cataldi. Dele-Bashiru ha giocato due derby da titolare con Baroni, entrambi falliti. L’unica alternativa è Belahyane, che Sarri sta valutando bene da mezzala. L’ha visto in crescita durante la sosta ed è convinto che darà una mano nel ruolo. Gli chiede di tenere meno palla, è successo anche a Reggio Emilia. E’ partito benino nel secondo tempo, ha rimesso Dia davanti al portiere (come accaduto col Verona), si è spento nel finale. E’ un’opzione. Cancellieri sarà confermato a destra perché Isaksen non è pronto, Sarri ha spiegato che è come se fosse ad inizio preparazione estiva, eppure l’ha fatto entrare al Mapei, per disperazione.

Lazio, Vecino ancora indisponibile

Mau non ha ancora Vecino: «E’ negativo ai controlli, ma le sue sensazioni continuano a non essere estremamente positive». Patric idem: «Potrebbero essere gli ultimi giorni in cui si allena a parte, può darsi che a fine settimana o al massimo all’inizio della prossima potrebbe rientrare in gruppo. Nelle trasferte è sempre presente, vuole stare con la squadra, un segnale positivo». Patric c’era anche al Mapei. Lazzari invece si è stirato: «Ha fatto gli esami strumentali, sembra ci sia una piccola lesione al soleo, per un po’ di tempo sarà fuori». Dopo i primi controlli non era stata riscontrata la lesione, ieri sì. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Sarri pensa già al derbyLazio, Fabiani garantisce acquisti