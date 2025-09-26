Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Lotito e un inutile invito a vendere: gli autocrati non ascoltano

Leggi il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio
Lotito e un inutile invito a vendere: gli autocrati non ascoltano© Getty Images
Ivan Zazzaroni
2 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

I tifosi della Lazio ci chiedono spesso di “invitare” Lotito a vendere la società. Le sollecitazioni in tal senso sono aumentate a dismisura l’estate scorsa con il blocco del mercato e non vi dico dopo la sconfitta nel derby che ha anticipato di qualche giorno la festa per i 40 anni di Lazialità, la pubblicazione tanto cara a Dino Zoff che riassume in sé i valori più autentici della passione biancoceleste. 
Il Corriere dello Sport non spingerà mai un presidente ad andarsene: il nostro compito non è quello di “imporre” a qualcuno la cessione di una sua proprietà. Noi possiamo e dobbiamo criticare una gestione, anche duramente, analizzare i numeri, elencare le criticità, i problemi e eventualmente indicare le soluzioni praticabili.
Ci sono laziali - mi dicono - che sarebbero disposti a veder fallire la Lazio piuttosto che proseguire con Lotito. A questo credo poco: registro la voce che giunge più dal fegato che dal cuore. Ricordo peraltro che quasi 30mila tifosi hanno sottoscritto l’abbonamento nonostante l’inesistente campagna acquisti: se questa è una forma di protesta… 
L’ultima estate, il punto più basso della gestione dell’occupatissimo Senatore che in più di un’occasione - va detto - è riuscito a ripartire. Stavolta l’impresa sembra sensibilmente più complicata. 
Tre sono le condizioni per le quali Lotito potrebbe mollare: 1) la volontà di farsi da parte. 2) La presenza di un acquirente credibile. 3) Un soddisfacente rapporto tra l’offerta e la domanda.
Il resto è rabbia: e visto che Lotito non ha mai manifestato il desiderio di vendere, tutt’altro, le voci due e tre si annullano. 
Nonno Marino, sempre lui, mi raccomandava di non dare mai un consiglio a un autocrate "perché - sosteneva - quello non ascolta nessuno e anzi si diverte a fare il contrario". Perciò consiglio a Lotito di restare a lungo alla Lazio.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Lotito al lavoro per lo sblocco del mercatoLazio, i soliti problemi