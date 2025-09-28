Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Lazio, una direzione da ritrovare

Leggi il commento sul difficile momento dei biancocelesti, bloccati sul mercato in estate e sconfitti tre volte nelle prime quattro giornate di Serie A
Stefano Chioffi
1 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Anarchia e superficialità: Sarri ha usato queste parole per descrivere l’errore di Tavares nel derby. Ma le tre sconfitte in quattro giornate non sono il problema dominante. La Lazio sta pagando il prezzo di un ridimensionamento: sembra un club senza una direzione definita, incerto nel presente e alla ricerca di un futuro credibile. Non si tratta solo di una crisi di risultati. Il malessere è strutturale

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte