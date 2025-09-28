Lazio, una direzione da ritrovare

Anarchia e superficialità: Sarri ha usato queste parole per descrivere l’errore di Tavares nel derby. Ma le tre sconfitte in quattro giornate non sono il problema dominante. La Lazio sta pagando il prezzo di un ridimensionamento: sembra un club senza una direzione definita, incerto nel presente e alla ricerca di un futuro credibile. Non si tratta solo di una crisi di risultati. Il malessere è strutturale