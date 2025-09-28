La Lazio ricorda Furio Focolari: "Grande tifoso biancoceleste e icona del giornalismo"

Furio Focolari è scomparso oggi, 28 settembre, all'età di 78 anni. Il giornalista sportivo romano era da tempo malato di Sla. Tanti anni gli anni trascorsi in Rai per lui, che è divenuto noto per le sue telecronache di sci relative alle imprese di Alberto Tomba. Nota era anche la sua passione per la Lazio. Proprio il club biancoceleste ha voluto ricordarlo.
La Lazio: "Icona del giornalismo sportivo italiano"
"Le più sentite condoglianze per la scomparsa". Così la Lazio ha voluto ricordare Focolari, definendolo: "Un'icona del giornalismo sportivo italiano e grande tifoso biancoceleste. In questo momento di profondo dolore, il Presidente, lo staff, i giocatori e l'intera comunità della Lazio si stringono con affetto attorno alla famiglia". Ad annunciare la morte di Focolari è stato l'account X di Radio Radio, di cui per anni è stato una figura di spicco. "Ciao Furio, è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai". Questo il messaggio.