La Lazio ricorda Furio Focolari: "Grande tifoso biancoceleste e icona del giornalismo"

Furio Focolari è scomparso oggi, 28 settembre, all'età di 78 anni. Il giornalista sportivo romano era da tempo malato di Sla. Tanti anni gli anni trascorsi in Rai per lui, che è divenuto noto per le sue telecronache di sci relative alle imprese di Alberto Tomba. Nota era anche la sua passione per la Lazio . Proprio il club biancoceleste ha voluto ricordarlo.

La Lazio: "Icona del giornalismo sportivo italiano"

"Le più sentite condoglianze per la scomparsa". Così la Lazio ha voluto ricordare Focolari, definendolo: "Un'icona del giornalismo sportivo italiano e grande tifoso biancoceleste. In questo momento di profondo dolore, il Presidente, lo staff, i giocatori e l'intera comunità della Lazio si stringono con affetto attorno alla famiglia". Ad annunciare la morte di Focolari è stato l'account X di Radio Radio, di cui per anni è stato una figura di spicco. "Ciao Furio, è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai". Questo il messaggio.