Genoa-Lazio, i convocati di Sarri: fuori Dele-Bashiru, dentro Basic

Alla vigilia della sfida con il Genoa, la Lazio ha richiesto ufficialmente la sostituzione temporanea di Dele-Bashiru nella lista ufficiale presentata alla Lega Serie A, per consentire a Maurizio Sarri di convocare Toma Basic per il Monday Night della quinta giornata di Serie A. Emergenza in mediana per i biancocelesti, considerando anche il turno di squalifica che dovranno osservare Guendouzi e Belahyane.
Lazio, i convocati di Sarri: fuori Dele-Bashiru, dentro Basic
"La S.S. Lazio - si legge nella nota ufficiale del club biancoceleste - comunica che, a seguito dell’infortunio occorso al calciatore Fisayo Dele-Bashiru, è stata richiesta la sostituzione temporanea nella lista ufficiale depositata presso la Lega Serie A. Al suo posto è stato inserito il calciatore Toma Basic, che da oggi entra a far parte della lista disponibile per le gare ufficiali del campionato".
Qui di seguito l'elenco dei convocati diramato dalla Lazio in vista della sfida con il Genoa:
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Cataldi, Farcomeni, Pinelli;
Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.