ROMA - La notizia era trapelata nella serata di ieri, ma il giocatore era stato comunque inserito nella lista dei convocati per la sfida odierna contro il Torino. Questa mattina, dopo un consulto medico, è emerso un nuovo problema fisico per Mattia Zaccagni che nell'ultimo allenamento ha accusato un risentimento muscolare agli adduttori. L'attaccante laziale non sarà a disposizione di Sarri per la sfida odierna contro il Torino, e salterà la convocazione in Nazionale per il doppio cofronto contro Estonia e Israele. Nelle prossime ore il ct dell'Italia Rino Gattuso depennerà il capitano biancoceleste dall'elenco dei convocati e chiamerà un suo sostituto per le prossime due sfide degli Azzurri.
Zaccagni, il comunicato della Lazio
La Lazio questa mattina ha pubblicato un comunicato ufficiale sull'infortunio del proprio tesserato. "A seguito di un fastidio emerso durante la seduta di allenamento di ieri - si legge nella nota ufficiale - dopo un consulto con lo staff medico nella mattinata odierna, si comunica la non disponibilità di Mattia Zaccagni per la gara Lazio-Torino, a causa di un risentimento muscolare a carico dell’adduttore. Il calciatore si sottoporrà lunedì ad accertamenti strumentali per valutare l’entità del problema".