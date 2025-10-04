ROMA - La notizia era trapelata nella serata di ieri, ma il giocatore era stato comunque inserito nella lista dei convocati per la sfida odierna contro il Torino. Questa mattina, dopo un consulto medico, è emerso un nuovo problema fisico per Mattia Zaccagni che nell'ultimo allenamento ha accusato un risentimento muscolare agli adduttori. L'attaccante laziale non sarà a disposizione di Sarri per la sfida odierna contro il Torino, e salterà la convocazione in Nazionale per il doppio cofronto contro Estonia e Israele. Nelle prossime ore il ct dell'Italia Rino Gattuso depennerà il capitano biancoceleste dall'elenco dei convocati e chiamerà un suo sostituto per le prossime due sfide degli Azzurri.