Lazio, il futuro è di Matteo Cancellieri

Dal finale western nel saloon dell’Olimpico esce un pari che non piace a nessuno ma non sarebbe onesto discutere. Lazio e Toro se le sono date di santa ragione, sia calcisticamente che materialmente nella rissa che ha preceduto il rigore conclusivo. Un tempo ciascuno e così sia. È stata una partita divertente per noi spettatori, sei gol, squadre aperte e tignose, ma non so quanto per i due allenatori