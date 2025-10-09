Lazio, Sarri aspetta due colpi: rebus Insigne

ROMA - Mette le mani avanti. Parla di player trading, tradotto “plusvalenze”, e di mercato a saldo zero a gennaio: un’uscita per ogni entrata alle stesse cifre. E’ lo stesso Lotito che da più di un mese si sta adoperando per ottenere lo sblocco totale del mercato, unica modalità per acquistare senza vincoli. Lo dice la cronistoria dei movimenti che sta compiendo, è a suo rischio e pericolo il risultato finale. Tra le due opzioni, mercato semiaperto o aperto, c’è una bella differenza. Nel caso del saldo zero, che è già previsto e consentito dalla norme federali, il presidente della Lazio venderà e reinvestirà a gennaio individuando uno-due giocatori sacrificabili, è augurabile con l’assenso di Sarri. Nel secondo si troverà con le spalle al muro: Sarri potrà avanzare richieste più salate e Lotito si troverebbe costretto a mettere soldi con il pericolo di appesantire ancora di più le casse della società (mossa da evitare per non rischiare altri vincoli nel mercato 2026-27, quando la soglia spese-ricavi sarà al 70%). E’ uno dei motivi per cui Lotito non si espone sul mercato aperto. Spesso nelle parole del presidente, una giostra di finte e controfinte, si nasconde l’esatto contrario. Cosa potrà fare a gennaio sarà la nuova commissione di vigilanza a dirlo, dopo che esaminerà i conti al 30 settembre scorso. C’è dunque il solito tratto teatrale, o da teatrino, nella grande questione di mercato che riguarda la Lazio e che non sta appassionando i laziali da mesi.