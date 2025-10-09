Lazio, promesse e realtà

Un’estate senza mercato è come un matrimonio senza il prete. Hanno provato anche questa pena i tifosi della Lazio, fedeli quanto pazienti stando ai trentamila abbonati, sugli spalti a sbertucciare Lotito e a soffrire per la squadra. La vecchia squadra, identica a quella dell’anno scorso. Un’esperienza nuova per i sostenitori di ogni età, non c’è l’assenza di un mercato nella memoria dei calciofili più