Le aziende di Lotito e il bilancio Lazio: costi e pesi

Le spese certficate del club nei confronti delle aziende correlate sono di 6,7 milioni di euro, con un aumento rispetto all'esercizio dell'anno precedente
Le aziende di Lotito e il bilancio Lazio: costi e pesi© Getty Images
Daniele Rindone
2 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Le società di Lotito e la Lazio, un’annosa questione. Quanto costano? E’ la domanda che si ripropone di bilancio in bilancio. Le aziende del presidente, legate ai settori vigilanza, mensa, manutenzione e varie, sono voci da sempre comprese nelle parti correlate del bilancio della società biancoceleste. La novità, raccontata da un reportage di Calcio e Finanza, è emersa dalla relazione finanziaria al 30 giugno 2025, pubblicata recentemente.

Lotito, il dettaglio di bilancio

Il costo complessivo dei servizi concessi dalle aziende che fanno capo al presidente biancoceleste, coperto dalla Lazio nel corso dell’esercizio 2025 (chiuso con una perdita di 17,1 milioni di euro), è stato di 6,7 milioni di euro rispetto ai 6,38 milioni della stagione 2023-24. Un leggero aumento dovuto a costi diversi. Nel bilancio consolidato sono ricostruite tutte le voci legate alle parti correlate: lavori e manutenzione di Formello, servizio di mensa giornaliero e in occasione dei ritiri, assistenza ai sistemi informatici, gestione del magazzino dell’area tecnica, servizi ﬁnanziari, vigilanza e saniﬁcazione. Sempre all’interno del bilancio della Lazio viene spiegato «che tali transazioni sono state perfezionate nel rispetto della correttezza sostanziale e procedurale ed a normali condizioni di mercato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

