La Lazio ha preso parte all’inaugurazione del nuovo Mizuno Flagship Store di Roma , il più grande d’Europa , situato nel cuore della Capitale, in via Tomacelli.

Da Provedel a Gila e Cancellieri: la Lazio inaugura il nuovo centro Mizuno più grande d'Europa

All’evento erano presenti diversi calciatori biancocelesti - Ivan Provedel, Oliver Provstgaard, Matteo Cancellieri, Mario Gila e Nicolò Rovella - a testimonianza del forte legame tra il club e il marchio giapponese, Official Technical Sponsor della squadra.

Prosegue la partnership tra Mizuno e Lazio

L’apertura del nuovo punto vendita segna un momento importante per Mizuno, che ha scelto Roma come centro di riferimento europeo, rafforzando una partnership basata su innovazione, qualità e una visione comune con la società biancoceleste.