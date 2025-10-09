Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Da Provedel a Gila e Cancellieri: la Lazio inaugura il nuovo centro Mizuno più grande d'Europa

Giocatori biancocelesti presenti all'inaugurazione della nuova struttura
1 min
TagsLazio
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

La Lazio ha preso parte all’inaugurazione del nuovo Mizuno Flagship Store di Roma, il più grande d’Europa, situato nel cuore della Capitale, in via Tomacelli.

Da Provedel a Gila e Cancellieri: la Lazio inaugura il nuovo centro Mizuno più grande d'Europa

All’evento erano presenti diversi calciatori biancocelesti - Ivan Provedel, Oliver Provstgaard, Matteo Cancellieri, Mario Gila e Nicolò Rovella - a testimonianza del forte legame tra il club e il marchio giapponese, Official Technical Sponsor della squadra.

Prosegue la partnership tra Mizuno e Lazio

L’apertura del nuovo punto vendita segna un momento importante per Mizuno, che ha scelto Roma come centro di riferimento europeo, rafforzando una partnership basata su innovazione, qualità e una visione comune con la società biancoceleste.

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Le parole di Nesta sulla LazioLe aziende di Lotito e il bilancio