Vecino, iniziano i test a Formello: quando tornerà disponibile nella Lazio di Sarri

Doppia seduta a Formello, iniziano i test di Vecino. Se non ci saranno rinvii il centrocampista uruguaiano proverà di nuovo a lavorare in gruppo. L’obiettivo è tornare tra i convocati a Bergamo. Prima servirà una settimana di lavoro full time con i compagni. Ecco perché il rientro previsto tra oggi e domani, gradualmente, dovrà essere propedeutico al ritorno definitivo in squadra. Sarri conta sul suo recupero, più volte saltato.
Sarri spera nei recuperi
Prima non si sentiva pronto Vecino, poi è stato il tecnico ad evitare rischi in prossimità della sosta. Vecino può consentire a Mau di tornare al 4-3-3. Sarri spera di recuperare anche Marusic e Pellegrini. Lazzari era già tra i convocati prima della pausa. Zaccagni prova il recupero in 20 giorni, per Rovella ci vuole un mesetto.