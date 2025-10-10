Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Vecino, iniziano i test a Formello: quando tornerà disponibile nella Lazio di Sarri

L'uruguaiano è pronto a recuperare e a mettersi a disposizione del tecnico biancoceleste
Daniele Rindone
1 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Doppia seduta a Formello, iniziano i test di Vecino. Se non ci saranno rinvii il centrocampista uruguaiano proverà di nuovo a lavorare in gruppo. L’obiettivo è tornare tra i convocati a Bergamo. Prima servirà una settimana di lavoro full time con i compagni. Ecco perché il rientro previsto tra oggi e domani, gradualmente, dovrà essere propedeutico al ritorno definitivo in squadra. Sarri conta sul suo recupero, più volte saltato.

Sarri spera nei recuperi

Prima non si sentiva pronto Vecino, poi è stato il tecnico ad evitare rischi in prossimità della sosta. Vecino può consentire a Mau di tornare al 4-3-3. Sarri spera di recuperare anche Marusic e Pellegrini. Lazzari era già tra i convocati prima della pausa. Zaccagni prova il recupero in 20 giorni, per Rovella ci vuole un mesetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

La Lazio inaugura il nuovo centro MizunoLe aziende di Lotito e il bilancio