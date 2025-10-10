Vecino, iniziano i test a Formello: quando tornerà disponibile nella Lazio di Sarri

Doppia seduta a Formello, iniziano i test di Vecino. Se non ci saranno rinvii il centrocampista uruguaiano proverà di nuovo a lavorare in gruppo. L’obiettivo è tornare tra i convocati a Bergamo. Prima servirà una settimana di lavoro full time con i compagni. Ecco perché il rientro previsto tra oggi e domani, gradualmente, dovrà essere propedeutico al ritorno definitivo in squadra. Sarri conta sul suo recupero, più volte saltato.