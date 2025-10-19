Maurizio Sarri, il resiliente

È una storia di resilienza, la seconda avventura di Maurizio Sarri alla Lazio. Di capacità di assorbire colpi senza andare al tappeto. Il Comandante sta dimostrando di saper essere anche un ottimo incassatore. E si è messo lì, in trincea, a farsi forza e a infondere coraggio ai suoi. «In altre società, dopo quello che è successo, me ne sarei andato», ha detto ieri. Ma dalla Lazio