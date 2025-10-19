Corriere dello Sport.it
Lazio, Sarri punta su Basic: ecco come verrà utilizzato

La sua posizione in campo legata alla presenza o meno di Zaccagni. Sarà la terza volta di fila da titolare
Marco Ercole
4 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Un mese fa era ai margini del progetto, oggi è una certezza silenziosa. Toma Basic non ha mai smesso di allenarsi e di aspettare il suo momento. Ora è pronto a prendersi di nuovo la Lazio. Contro l’Atalanta ci sarà, questa è l’unica certezza: potrebbe cambiare il modulo, forse il ruolo, ma non la sua presenza in campo.

Basic, jolly prezioso per Sarri

A Formello, negli ultimi giorni, Sarri lo ha provato in due versioni diverse, a seconda della scelta su Zaccagni. Se il capitano dovesse essere confermato titolare, il croato agirebbe nel suo ruolo da mezzala sinistra nel 4-3-3. Se invece si decidesse di non rischiare il capitano dal primo minuto, allora Toma scalerebbe più avanti, da esterno sinistro in un 4-4-2 (o 4-2-3-1) già sperimentato in estate, quando nell’amichevole inaugurale contro la Primavera aveva pure trovato il gol proprio da quella zolla di campo. Qualunque sarà la scelta tattica, la sostanza non cambia: Basic partirà dal fischio d'inizio per la terza volta consecutiva dopo Genoa e Torino. In biancoceleste non gli succedeva dalla stagione 2021-22, la sua prima alla Lazio (con Sarri in panchina), quando a dicembre infilò quattro presenze di fila dal primo minuto contro Sampdoria, Sassuolo, Genoa e Venezia. Poi, tra gerarchie consolidate e nuovi arrivi, è iniziato un lungo periodo di attesa, di prestiti, di inattività, quasi di invisibilità.

Una prova di carattere

Ma il croato non si è mai perso, non ha mai fatto polemiche. Ha aspettato in silenzio, lavorando. Un carattere che ha colpito anche Sarri: «Quando a fine agosto abbiamo fatto le liste, gli ho detto che finiva fuori lista ma non fuori rosa. Aveva ampia possibilità di rientrare. È successo, e mi fa piacere soprattutto la risposta del ragazzo. Non ha mai mollato». Quella perseveranza sta diventando una risorsa preziosa. Ora Basic è tornato a essere utile, quasi indispensabile. Il Comandante apprezza la sua duttilità, la capacità di coprire più ruoli senza perdere identità. In un momento in cui la Lazio deve ancora ritrovare continuità e certezze, l'inserimento in lista del croato al posto dell'infortunato Dele-Bashiru ha garantito un po' di equilibrio. Nelle ultime due uscite ha offerto prestazioni convincenti, ordinate, di sostanza. Ha giocato semplice, senza correre rischi inutili, a maggior ragione in una fase così delicata. E per Sarri, oggi, è questo che conta: avere uomini che rispondono con affidabilità.

Basic e il precedente a Bergamo

Nel pomeriggio, a Bergamo, Toma avrà ancora una volta la chance di dimostrare quanto valga la sua pazienza. Con o senza Zaccagni, con il 4-3-3 o il 4-4-2, Basic sarà lì, in quello stesso stadio (sebbene ora si chiami diversamente), dove nell'ottobre 2021 servì un assist vincente per Ciro Immobile (il match finì 2-2). Sarà la terza da titolare, un premio per chi ha saputo restare, aspettare e ripartire. E passare dai margini a un ruolo di primo piano.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

