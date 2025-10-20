Lazio, il fortino di Sarri

Fort Sarri ha resistito sino alla fine, l’assalto degli indiani di Juric si è infranto sul palo di Zappacosta, sul Gila dalle dieci vite, sulle manone di Provedel che ha tolto il pallone dalla rete almeno in tre occasioni. Strano vedere le giubbe nordiste di Maurizione raccolte in un fazzoletto e tremebonde, lui era solito dominare, rimbambire gli avversari con una rete di passaggi e poi infilarli nello spiedino dei passaggi filtranti. Tempi grami, lui si è