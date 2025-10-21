Basic, la grande rivincita: tutti i numeri, record di precisione

ROMA - Incedibile il più cedibile, titolare il più escluso: Toma Basic . Adesso accade che tutti parlano di lui, che tutti lo lodano, il primo è Sarri. E’ finita che Basic il precario oggi ha il posto fisso , che non è più considerato una mezza calzetta, ma una mezzala utile. E’ finita che si è preso il posto di Dele-Bashiru, tagliato per favorire il suo reintegro, in un paradossale contrappasso. Il talento del futuro soppiantato dallo spreco del passato. Sarri, per l’emergenza, ha avviato a nuova vita il croato. Nessuno ancora può dire dove finisca il Basic allontanato per anni e dove inizi il Basic di oggi. Ma la proiezione espressa dalle tre partite che ha giocato titolare forse corrisponde all’autenticità del talento che aveva colpito Tare quando lo prese nel 2022. Lo stesso Sarri l’aveva seguito prima di lasciare Napoli in sintonia con Giuntoli. Ma all’arrivo a Roma l’ha apprezzato poco, sognava colpi big. Il salto. Piene di impegno, quantità e qualità, le partite di Basic. Di un carattere mai espresso prima. Si spera che il vero Basic sia proprio questo in carne e ossa. Ha avuto pene proporzionate al rendimento espresso in questi anni, ma anche sproporzionate alle colpe: era diventato un pretesto di altre battaglie tecniche e personali. Dinamiche che hanno danneggiato la Lazio. C’è sempre un passato di cui pentirsi, per tutti. Basic è passato per “traditore” non avendo fatto il salto appena acquistato. Ma era pur sempre la Lazio di Milinkovic. E’ stato anche tradito da chi ci ha creduto poco.

Lazio, i numeri di Basic

Il Basic attuale, disciplinato e indomito, ha conquistato Sarri. Tenacissima la voglia di non mollare, di farsi trovare pronto, pur essendo all’ultimo anno di contratto. I numeri sono dalla sua parte: nelle ultime tre partite solo Cancellieri (sette tiri) ha tentato più conclusioni di Basic (quattro). Ha provato 14 passaggi nella trequarti avversaria e 13 di questi sono andati a buon fine, il 93%, una percentuale record nelle ultime tre giornate tra i giocatori della Lazio (calcolando minimo 5 passaggi di questo tipo). Cinque le sponde riuscite, nessun giocatore biancoceleste ha fatto meglio negli ultimi tre turni (cinque anche Dia). E Basic ha vinto tutti i cinque contrasti effettuati. Ricapitolando, ecco i numeri delle sue tre presenze: 87 passaggi e 74 riusciti, 33 nella metà campo avversaria e 27 riusciti, 17 passaggi in avanti, 26 duelli, 16 vinti, 119 palloni giocati. Il debutto a Genova, la conferma col Torino e con l’Atalanta. Ora Basic è l’incedibile e l’insostituibile per Sarri. Sta a lui confermarsi e non perdersi. Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, l’ha elogiato a Sky: «Basic bravissimo, si è allenato bene e in campo è stato sempre lucido». «Il periodo passato da fuori lista? Ho lavorato perché essendo un professionista devo farlo sempre. Ho parlato con Sarri, lui mi ha detto che un’occasione così sarebbe arrivata», le parole di un Toma schivo. «Penso solo ad aiutare la squadra e a fare il meglio possibile», ha aggiunto. Composto ed elegante, come se in questi lunghi quattro anni non fosse successo nulla.