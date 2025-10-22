Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 22 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Lazio, ecco la foto ufficiale! Sorrisi ed eleganza per i biancocelesti

Lazio, ecco la foto ufficiale! Sorrisi ed eleganza per i biancocelesti

I calciatori e lo staff tecnico in posa sia con la divisa ufficiale che con il completo (foto: SS Lazio)
1 min
TagsLaziofoto ufficiale
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra