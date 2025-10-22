Corriere dello Sport.it
Chiudi menu
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Chiudi menu
Corriere dello Sport.it
Login
registrati
abbonati
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Accedi
mercoledì 22 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Accedi
Calcio
Serie A
Lazio
Lazio, ecco la foto ufficiale! Sorrisi ed eleganza per i biancocelesti
I calciatori e lo staff tecnico in posa sia con la divisa ufficiale che con il completo (foto: SS Lazio)
1 min
Pubblicato il
22 ottobre 2025, 17:55
Tags
Lazio
foto ufficiale
Lazio
Tutte le notizie sulla squadra
Commenti