mercoledì 29 ottobre 2025
Pisa-Lazio, Sarri perde un altro giocatore: salgono a 6 gli assenti

Scatta il conto alla rovescia per la gara valida per la nona giornata di Serie A: biancocelesti in emergenza
1 min
Scatta il conto alla rovescia per Pisa-Lazio, valida per la nona giornata di Serie A, in programma domani, giovedì 30 ottobre, alle 20:45 allo stadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani. Non arrivano buone notizie per Sarri, che perde un altro giocatore in vista della trasferta in Toscana.

Lieve tendinopatia al ginocchio destro: Hysaj salta Pisa-Lazio

Lazio in emergenza. Il tecnico biancoceleste, oltre a Rovella, Castellanos, Dele-Bashiru, Cancellieri e Nuno Tavares dovrà fare a meno anche di Hysaj. Il terzino albanese rimarrà a Roma, a scopo precauzionale, per curare una lieve tendinopatia al ginocchio destro. Hysaj non sarà, dunque, convocato e non sarà della partita.

