Pisa-Lazio, Sarri perde un altro giocatore: salgono a 6 gli assenti

Lieve tendinopatia al ginocchio destro: Hysaj salta Pisa-Lazio

Lazio in emergenza. Il tecnico biancoceleste, oltre a Rovella, Castellanos, Dele-Bashiru, Cancellieri e Nuno Tavares dovrà fare a meno anche di Hysaj. Il terzino albanese rimarrà a Roma, a scopo precauzionale, per curare una lieve tendinopatia al ginocchio destro. Hysaj non sarà, dunque, convocato e non sarà della partita.