Lazio, Gila costretto a uscire dal campo: Sarri reagisce male ma il motivo è davvero 'urgente'

PISA - Durante il secondo tempo della partita tra Pisa e Lazio si è verificato un curioso fuori programma che ha avuto come protagonista Mario Gila . Il difensore biancoceleste ha infatti richiesto il cambio improvvisamente, facendo inizialmente pensare a un problema di natura muscolare. Tuttavia, l’uscita dal campo dello spagnolo – avvenuta di corsa – ha subito destato qualche dubbio, trattandosi di un comportamento insolito per chi subisce un infortunio.

Il problema di Gila e l'arrabbiatura di Sarri

Poco dopo si è chiarito il motivo reale della sostituzione: il giocatore spagnolo era alle prese con un improvviso disturbo intestinale, che lo ha costretto a correre direttamente verso gli spogliatoi. L’episodio, però, non è stato accolto con leggerezza da Maurizio Sarri. L’allenatore della Lazio si è infatti irritato, poiché pochi minuti prima aveva chiesto a Gila se fosse in grado di proseguire, ricevendo risposta affermativa. La successiva richiesta di cambio ha così mandato a monte i piani del tecnico, costretto a utilizzare un ulteriore slot di sostituzioni dopo aver già inserito Vecino e Lazzari in precedenza.