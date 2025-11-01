Lazio, problemi in attacco tra il retroscena di mercato e il sogno proibito di Sarri

Sarri deve aggrapparsi a una coperta di Linus: il miglior attacco sarà pure la difesa, ma la difesa non fa i gol dell’attacco. Il Comandante ha abbattuto il conto dei gol presi, ha visto diminuire i gol fatti. «Non è il gioco che prediligo», ha detto e non è un alibi. Al gol ci è sempre arrivato con il palleggio, con i raid delle mezzali e i tagli delle ali, con il centravanti che apre spazi e sa anche concludere: «Non mi piace la punta che fa a sportellate». Sarri non ha una squadra adatta: «Se la gente si aspetta di più sta sbagliando stagione», un’altra delle sentenze di Pisa. I numeri. Terza miglior difesa (7 gol incassati), ottavo attacco (11 fatti). Sono i numeri delle prime nove partite. Il deficit di gol è peggiorato con gli stop di Taty e Cancellieri. Isaksen sta tirando senza fare centro. Dia gioca a 40 metri dalla porta. Zaccagni non ha le medie dei momenti d’oro. I 14 gol di Pedro dell’anno scorso sono stati un’eccezionalità. Noslin è una comparsa. «La situazione era chiara fin dall’inizio, i giocatori sono questi», un altro verdetto di Sarri. Dal palleggio è dovuto passare alla verticalità: «Lavoriamo per trovare equilibrio tra solidità e pericolosità», la traccia di Pisa. La Lazio è quattordicesima per tiri totali (96), undicesima per tiri nello specchio (32). Per fortuna ha centrato 5 clean sheet, è un record da primi posti nei big 5 campionati d’Europa. La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in tre sfide di fila per la prima volta dalla striscia di sei clean sheet consecutivi in campionato tra febbraio e aprile 2023, sempre con Sarri al comando. Per adesso si tiene stretti i punti presi, la squadra nell’emergenza è rimasta imbattuta, precisamente nelle ultime cinque sfide in campionato (2 vittorie, 3 pareggi): solo Inter e Roma (12) hanno raccolto più punti rispetto ai biancocelesti (nove).