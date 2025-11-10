Sarri polemico con l’arbitro dopo Inter-Lazio: “Si sarebbe incazzato pure Padre Pio”

Sarri, frecciate all'arbitro dopo il ko in casa dell'Inter

"L'arbitro non ha inciso sul risultato. L'Inter ha fatto meglio di noi e avrebbe vinto con qualsiasi direttore di gara - ha detto il tecnico biancoceleste dopo la partita -, ma è l'ora di iniziare a pensare di noleggiare gli arbitri dall'estero, la situazione è abbastanza pesante. Non vedo più arbitri all'altezza. Quello di stasera sicuramente non lo è stato. Perché mi sono arrabbiato? Per un semplice motivo: il fallo di Lautaro su Zaccagni era da ammonizione. Se era da ammonizione, Zaccagni non sarebbe dovuto uscire dal campo. Non solo non ha ammonito, ma ha fatto uscire Zaccagni dal campo e noi abbiamo rischiato di prendere gol da quel lato - ha aggiunto Sarri -. Si sarebbe incazzato anche Padre Pio".

Il giudizio sulla prestazione della Lazio a San Siro

Questa poi l'analisi della partita e della situazione della sua Lazio: "Quando entri a San siro e prendi gol dopo due minuti diventa dura. Abbiamo traballato e siamo rientrati dentro la partita. Abbiamo avuto le nostre occasioni. Non è stata una partita disastrosa. Dispiace perché i due gol sono venuti da due palloni persi in modo banale. Il primo nei pressi dell’area, il secondo appena si era riconquistato il pallone e si è perso. Può darsi che gli errori siano a favore di chi è più tecnico, ma questo ci lascia l’amaro in bocca. La prestazione è stata discreta". E ancora: "Paghiamo il gap tecnico, vediamo se riusciamo a colmarlo il più possibile, e un attaccante d’area non ce l’abbiamo. Gli attaccanti nostri hanno altre caratteristiche. L’unico può essere Castellanos, che sa destreggiarsi bene anche in area, gli altri interpretano il ruolo in maniera diversa. In questo momento qualcosa dentro l’area la stiamo pagando eppure vieni a San Siro e 2-3 palle-gol le hai avute e non è facile".