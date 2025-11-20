Bufera sul nuovo falconiere della Lazio, il post chiarisce tutto: "Sono cambiato, quei messaggi non mi rappresentano più"

Lazio, il nuovo falconiere: "Quello che scrivevo non mi rappresenta più"

"In queste ore sono tornati fuori alcuni vecchi post che avevo scritto anni fa - scrive Giacomo Garruto sui social -. Li ho riletti e, come capita a ognuno di noi, rileggerli anni dopo, fanno un effetto strano e distaccato. Nel frattempo sono cambiate tante cose: sono arrivati i miei figli, è cresciuto il mio rapporto con mia moglie, la mia famiglia è diventata il centro di tutto e anche il mio lavoro mi ha fatto maturare e guardare la vita in modo diverso. Quello che scrivevo allora non mi rappresenta più. Chi mi conosce sa che vivo con rispetto, con semplicità e con la testa nel mio mondo: gli animali, la natura, la cura dei rapaci, le persone che amo. Mi dispiace se qualcuno si è sentito ferito o disturbato da quei vecchi contenuti. Non era nelle mie intenzioni, né allora né oggi. Adesso voglio solo concentrarmi sul presente: fare bene il mio lavoro, con passione e umiltà, e vivere questa opportunità grazie alla fiducia che mi ha dato la Lazio con il cuore leggero e pulito".

Lazio, chi è il nuovo falconiere

Giacomo Garruto, direttore e responsabile del Parco Natura La Selvotta di Formello, è specializzato nella cura di aquile e falconi, nelle attività di divulgazione ambientale e nell’addestramento etico e naturalistico. Porterà all'Olimpico una nuova aquila reale, americana come Olympia a cui somiglia tantissimo. E intanto sta andando a gonfie vele il contest organizzato dalla società per decidere il nome della nuova aquila. Qualche dato: oltre 200mila visualizzazioni sui social, si può votare sul canale ufficiale della Lazio, con oltre il 15% delle preferenze il nome "Flaminia" è in netto vantaggio su tutti.