La Lazio ritrova Castellanos contro il Milan: come Sarri pensa di impiegarlo

ROMA - Via libera per Castellanos . Gli esami effettuati ieri hanno confermato le sensazioni positive dei giorni scorsi e l'argentino della Lazio tornerà regolarmente a disposizione di Sarri per la prossima gara di campionato a San Siro con il Milan .

Castellanos, un jolly per San Siro

Difficile che possa essere scelto per partire dall'inizio (di fatto non gioca una partita da due mesi), ma potrà essere una carta da giocare a gara in corso. Di sicuro una buona notizia per Sarri, che ritrova il suo centravanti, quello che nelle prime 6 giornate di campionato aveva segnato 2 gol e servito 3 assist ai compagni. Poi si era dovuto fermare per una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra, guardandosi dalla tribuna le ultime 6 partite. Adesso il peggio è alle spalle, il Taty è di nuovo in gruppo, pronto per tornare gradualmente a mettere minuti nelle gambe e prendersi la maglia da titolare in attacco.

Lazio, sospiro di sollievo per Gila

Altre buone notizie arrivano da Mario Gila, uscito domenica nella ripresa per via di una lieve infiammazione tendinea. La sensazione è che la sostituzione sia arrivata prima che il problema potesse trasformarsi in qualcosa di più grave, contro il Milan ci dovrebbe essere. Ha bisogno di qualche esame in più invece Danilo Cataldi, sostituito all'intervallo per un indurimento del polpaccio. Oggi si dovrebbe sottoporre a nuovi controlli, ma la sua situazione in vista della prima delle due sfide con i rossoneri nel giro di 5 giorni (campionato e Coppa Italia) resta in bilico: l'assenza di alternative lo ha costretto a un tour de force negli ultimi mesi, il ritorno di Vecino può aiutare a evitare ulteriori sovraccarichi.

Lazio, attesa per Cataldi

Ad ogni modo, dopo la seduta defaticante di ieri, oggi la squadra potrà godere di un giorno di riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani. In gruppo ci sarà sicuramente Castellanos, molto probabilmente pure Gila. Per Cataldi, invece, ci sarà da aspettare i risultati degli esami odierni.