Lazio, Sarri perde anche Cataldi per infortunio: l'esito degli esami

Lazio, infortunio per Cataldi: l'esito degli esami

Uscito all'intervallo della sfida vinta con il Lecce, Cataldi ha evidenziato una "lesione di basso grado a carico del gastrocnemio destro" dopo gli esami strumentali a cui si è sottoposto nelle ultime ore. Un infortunio al polpaccio che priverà la squadra di Sarri di un'altra pedina in mediana, dopo il problema di pubalgia che Rovella ha deciso di risolvere con un intervento chirurgico. L'ex Fiorentina, intanto, ha già iniziato protocollo di recupero e sarà rivalutato nei prossimi giorni, ma difficile che possa rivedersi in campo prima della gara con il Parma, in programma il 13 dicembre alle ore 18. Cataldi salterà il doppio confronto ravvicinato con il Milan, tra Serie A e Coppa Italia. A forte rischio, a questo punto, anche per il Bologna.